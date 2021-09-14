عاجل.. مدبولى: نستهدف الوصول إلى معدل تنمية 7% خلال 4 سنوات

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدبولى خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، أن الدولة المصرية استطاعت تجاوز العديد من التحديات وأبرزها جائحة فيروس كورونا.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة المصرية نجحت فى تحقيق أرقام متميزة فى تخفيض معدلات البطالة والتضخم، وزيادة وتيرة المشروعات التنموية التى كان من شأنها رفع الناتج المحلى الإجمالى، مشيرا إلى أن الدولة تبنت العديد من البرامج الحماية الاجتماعية بالتوازى مع عملية الإصلاح الاقتصادى.

ونوه رئيس الوزراء، بأن الاقتصاد المصرى رغم تحديات كورونا استمر فى تحقيق معدلات نمو جيدة، لافتا إلى أنه من المستهدف الوصول إلى معدل تنمية 7% خلال الـ4 سنوات المقبلة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إطلاق فعالية تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021.

وأعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية يعكس جهود الدولة التنموية الشاملة والعميقة، التى تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر.

وقالت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، خلال كلمتها بالفعالية، إن التقرير يأتى فى ظل أزمة جائحة انتشار فيروس كورونا، فرغم كل التحديات التى واجهتها كل دول العالم، إلا أن مصر كانت من أكثر الدول نشاطا فى اتخاذ تدابير احترازية لحماية المواطنين من تداعيات الجائحة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، وحماية اللاجئين لديها.

وشهد الرئيس السيسى، إطلاق منصة حقائق وأرقام، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائى، على مواقع التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، لتنشر رسائل تثقيفية بكل شفافية عن كيف تضع مصر سياسات التنمية والاستثمار فى البشر، وكيف تعمل الدولة فى كل شبر من أرض مصر لتحقيق الرخاء للمواطنين.