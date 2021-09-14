عاجل.. هالة السعيد: تقرير التنمية البشرية يرصد عقدا كاملا من عمر الوطن

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تقرير التنمية البشرية يعكس قدرة الدولة المصرية وحرصها إنتاج البيانات وإتاحتها، كما يتناول جميع قضايا التنمية وشواغلها.





وأضافت السعيد، خلال حفل إطلاق فعالية تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021، اليوم الثلاثاء، أن التقرير يرصد مسيرة عقد كامل من عمر الوطن ويرسم ملامح مسار المستقبل، منوهة بأن مسيرة العمل انطلقت منذ 7 سنوات مرتكزة على تخطيط شاملة ورؤية طموحة للمستقبل حددت ملامحها استراتيجية رؤية مصر 2030 باعتبارها النسخة الوطنية من الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت أن الدولة تعلم جيدا أن تحقيق التمو الاقتصادى لمن يكون له قيمة أو صدى ما لم ينعكس على مستوى حياة المواطن وهو ما يتسق مع مفهوم برنامج الأمم المتحدة الإنمائى.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، إطلاق فعالية تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021.

وأعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية يعكس جهود الدولة التنموية الشاملة والعميقة، التى تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر.

وأوضح راضى، أن التقرير يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذى يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التى تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية فى مصر.