مدبولى: الدولة لديها خطة متكاملة لتحقيق أهداف التنمية حتى 2030

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية أنفقت 50 مليار جنيه لتطوير التعليم قبل الجامعى خلال الفترة المقبلة، مع وضع خطة ممنهجة لزيادة الجامعات الحكومية لتشمل كل أرجاء الجمهورية، بالإضافة لزيادة الجامعات الخاصة.





وأضاف مدبولى خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، إن مصر تبنت برنامج إصلاح اقتصادى من أجل تحسين مستوى معيشة الفرد، مشيرا إلى أنه أهم المشروعات التى تبنها الدولة المصرية كانت إنشاء الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها لكى يحصل كل فرد فى مصر على وحدة سكنية تليق به.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن الدولة المصرية لديها خطة متكاملة لتحقيق أهداف التنمية حتى عام 2030، وعلى رأسها التنمية البشرية اتفاقا مع رؤية الأمم المتحدة 2030.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، إطلاق فعالية تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021.

وأعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية يعكس جهود الدولة التنموية الشاملة والعميقة، التى تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر.

وقالت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، خلال كلمتها فى الفعالية، إن التقرير يأتى فى ظل أزمة جائحة انتشار فيروس كورونا، فرغم كل التحديات التى واجهتها كل دول العالم، إلا أن مصر كانت من أكثر الدول نشاطا فى اتخاذ تدابير احترازية لحماية المواطنين من تداعيات الجائحة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، وحماية اللاجئين لديها.

وشهد الرئيس السيسى، إطلاق منصة حقائق وأرقام، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائى، على مواقع التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، لتنشر رسائل تثقيفية بكل شفافية عن كيف تضع مصر سياسات التنمية والاستثمار فى البشر، وكيف تعمل الدولة فى كل شبر من أرض مصر لتحقيق الرخاء للمواطنين.