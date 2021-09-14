الأمم المتحدة: مصر من أكثر الدول فى حماية المواطنين من كورونا

جدة - نرمين السيد - قالت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، إن تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021 يمثل جهدا كبيرا فى عملية التنمية البشرية فى مصر، ويغطى فترة مليئة بالأحداث والمتغيرات السياسية والاقتصادية، مؤكدة أن استراتيجية تمكين المرأة التى اتبعتها مصر عملت على تحقيق إنجازات كثيرة نادت بها الأمم المتحدة، ومصر أنجزتها بشكل رائع يستحق الشكر والتقرير.





وأضافت بانوفا خلال كلمتها فى فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، أن التقرير يأتى فى ظل أزمة جائحة انتشار فيروس كورونا، فرغم كل التحديات التى واجهتها كل دول العالم، لافتة إلى أن مصر كانت من أكثر الدول نشاطا فى اتخاذ تدابير احترازية لحماية المواطنين من تداعيات الجائحة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، وحماية اللاجئين لديها.

وأشادت بنظرة الحكومة لجائحة كورونا إذا اتخذت ذلك كفرصة لإطلاق إصلاحات هيكلية اقتصادية شاملة تصب فى النهاية بمصلحة المواطنين، لذلك يعد تقرير التنمية البشرية لعام 2021 بمثابة مرجعية لمسارات التحديات التى واجهتها مصر ونجحت فى تخطيها رغم كل العقبات التى كانت أمامها، منوهة بأن مصر تضع معيارا كبيرا فى الحفاظ على المواطنين من خلال مشروعات التعليم والصحة النقل، وغيرها من المشروعات القومية التى تخدم المواطنين.

وأكدت التزام الأمم المتحدة بالتعاون مع كل الشركاء من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهمها التنمية البشرية لحماية الإنسان والبيئة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، إطلاق فعالية تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021.

وأعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية يعكس جهود الدولة التنموية الشاملة والعميقة، التى تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر.

وأوضح راضى، أن التقرير يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذى يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التى تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية فى مصر.