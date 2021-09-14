عاجل.. ممثلة البرنامج الإنمائى لـ السيسى: مصر أم الدنيا

جدة - نرمين السيد - وجهت راندا أبوالحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لاهتمامه بالتنمية البشرية وعمله الجبار، مضيفة: "فخورين أن مصر أعادت إطلاق التقرير".





وتابعت أبوالحسن، خلال إطلاق فعالية تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021، اليوم الثلاثاء: "فخوره بفترة عملى فى مصر، مصر تمر بحركة جبارة وعمل قوى، مصر أم الدنيا وأنا أمى جائت من لبنان لتحضر هذا الاحتفال ولديها أمنية فى أنها تتصور معاك".

وقالت والدة راندا أبوالحسن: "شرف كبير ليا، وفرحانه، وأتقدم بالتقدير لجهودك الجبارة فى الاستثمار والإصلاح، ما يحدث فى مصر شىء مذهل للغاية، هنيئا لك ولشعب مصر ولتكون قدوة لرؤسائنا فى العالم العربى"، ليرد الرئيس: "شرف ليا، شكرا".

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إطلاق فعالية تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021.

وأعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية يعكس جهود الدولة التنموية الشاملة والعميقة، التى تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر.

وقالت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، خلال كلمتها فى الفعالية، إن التقرير يأتى فى ظل أزمة جائحة انتشار فيروس كورونا، فرغم كل التحديات التى واجهتها كل دول العالم، إلا أن مصر كانت من أكثر الدول نشاطا فى اتخاذ تدابير احترازية لحماية المواطنين من تداعيات الجائحة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، وحماية اللاجئين لديها.

وشهد الرئيس السيسى، إطلاق منصة حقائق وأرقام، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائى، على مواقع التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، لتنشر رسائل تثقيفية بكل شفافية عن كيف تضع مصر سياسات التنمية والاستثمار فى البشر، وكيف تعمل الدولة فى كل شبر من أرض مصر لتحقيق الرخاء للمواطنين.