والدة ممثلة البرنامج الإنمائى للسيسى: ما يحدث فى مصر مذهل للغاية

جدة - نرمين السيد - قالت والده راندا أبوالحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، خلال لقائها مع الرئيس عبدالفتاح السيسى: "شرف كبير ليا، وفرحانه، وأتقدم بالتقدير لجهودك الجبارة فى الاستثمار والإصلاح، ما يحدث فى مصر شىء مذهل للغاية، هنيئا لك ولشعب مصر ولتكون قدوة لرؤسائنا فى العالم العربى"، ليرد الرئيس: "شرف ليا، شكرا".





جاء ذلك بعدما قالت راندا أبوالحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، إن والدتها جاءت من لبنان لتحضر احتفالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021، منوهة بأن والدتها تريد أن تتصور مع الرئيس.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، إطلاق فعالية تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021.

وأعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية يعكس جهود الدولة التنموية الشاملة والعميقة، التى تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر.

وقالت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، خلال كلمتها فى الفعالية، إن التقرير يأتى فى ظل أزمة جائحة انتشار فيروس كورونا، فرغم كل التحديات التى واجهتها كل دول العالم، إلا أن مصر كانت من أكثر الدول نشاطا فى اتخاذ تدابير احترازية لحماية المواطنين من تداعيات الجائحة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، وحماية اللاجئين لديها.

وشهد الرئيس السيسى، إطلاق منصة حقائق وأرقام، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائى، على مواقع التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، لتنشر رسائل تثقيفية بكل شفافية عن كيف تضع مصر سياسات التنمية والاستثمار فى البشر، وكيف تعمل الدولة فى كل شبر من أرض مصر لتحقيق الرخاء للمواطنين.