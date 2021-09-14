عاجل.. وزيرة التخطيط: مصر من أوائل الدول الحريصة على توثيق التنمية البشرية

جدة - نرمين السيد - قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تشهد اليوم إطلاق تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021 تحت عنوان "التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار"، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على حضوره الاحتفالية والاهتمام بالاطلاع على مخرجات التقرير، والذى أحد أهم التقارير الدولية التى ترصد وضع التنمية البشرية على مستوى العالم.





وأضافت السعيد، خلال حفل إطلاق فعالية تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021، اليوم الثلاثاء، أن مصر من أوائل الدول التى حرصت على توثيق حالة التنمية البشرية، وأصدرت 11 تقريرا منذ 1994 حتى عام 2010، ويمثل الإصدار هذا العام الـ12.

وأوضحت أن هدف التقارير هو وضع الإنسان فى قلب عملية التنمية، وتعزيز القدرات الوطنية على جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالتنمية البشرية للحد من الفقر.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم، إطلاق فعالية تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021.

وأعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية يعكس جهود الدولة التنموية الشاملة والعميقة، التى تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر.

وأوضح راضى، أن التقرير يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذى يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التى تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية فى مصر.