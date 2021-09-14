التعليم العالي تعلن نتائج مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولي والثانية بالثانوية...

بدأ مكتب التنسيق في استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، في الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8/9/2021 ولمدة خمسة أيام، وانتهت يوم الأحد الموافق 12/9/2021.

وقد تقدم طلاب المرحلتين "الأولي والثانية "برغباتهم لتقليل الاغتراب في سهولة ويسر والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد.

المرحلة الثالثة وعدد طلابها:-

سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني لبقية الطلاب الناجحين في الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2021، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، وذلك في الفترة من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021.

العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة الثالثة:

الشعب العلمية: الحد الأدنى 205 درجة بنسبة 50% وذلك لنحو 42065 طالبا.

الشعبة الأدبية: الحد الأدنى 205 درجة بنسبة 50% وذلك لنحو 24932 طالبا.

الإجمالي: 66997 طالبا.

علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين في امتحانات (الدور الثاني) للثانوية العامة هذا العام 2021، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

وفي حالة وجود أي استفسار عن الدخول على الإنترنت يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999 بسعر المكالمة العادية من أي موقع من القاهرة والمحافظات.

مع أطيب تمنياتنا بالتوفيق والنجاح ،،،

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

(أ.د/خالد عبدالغفار)