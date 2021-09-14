الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع والدة ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى

استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى، لطلب الدكتورة الدكتورة راندا أبو الحسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، حيث طلبت التقاط صورة تذكارية مع الرئيس السيسى، خلال فعالية إطلاق تقرير التنمية البشرية فى مصر لعام 2021.

وقالت الدكتورة راند أبو الحسن، للرئيس عبد الفتاح السيسى: "والدتى جاءت من لبنان خصيصا لتشهد هذا الإطلاق.. وهى عندنا أمنية أنها تتصور معاك إن أمكن"، وهو ما وافق عليه الرئيس السيسى.

من جانبها، حرصت والدة الدكتورة راند أبو الحسن على توجيه الشكر للرئيس السيسى، قائلة: "شرف كبير.. ومصر تبذل جهودا جبارة ويسعدنى أن أشكرك على جهودك الجبارة على الإصلاح والتنمية والاستثمار.. وشرف كبير أن أكون معاكم اليوم.. وكل التهنئة للشعب المصرى.. وأتمنى أن تكون قدوة للرؤساء في العالم العربى.. كل التهئنة وأشكرك".