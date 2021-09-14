/650064/الدفع-بـ-3-سيارات-إطفاء-للسيطرة-على-حريق-داخل-شقة-في-المحمودية

انتقل فريق من نيابة السلام، اليوم الثلاثاء، إلى معاينة حريق نشب داخل شقة في المحمودية، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق والانتهاء من عمليات التبريد دون وقوع أي أصابات بشرية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية في المحمودية

تقاصيل الحريق

ترجع تقاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى السلام، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق اخر تنبعث رائحة كريهة للغاية من إحدى العقارات الكائنة في منطقة بولاق الدكرور، شغلت المواطنين، الذين بحثوا عن مصدر تلك الرائحة وتوصلوا إلى أنها تنبعث من شقة موظف يبلغ من العمر الـ 55 سنة داخل شقةجارته.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، إلى مكان الواقعة بعد بلاغ المواطنين، واقتحموا الشقة بعد كسر الباب، وخلال دلوفهم عثروا على جثة الرجل الستيني متحللة.

رائحة كريهة تكشف جريمة بشعة في بولاق الدكرور

وقال شاهد عيان في واقعة العثور على جثة في بولاق الدكرور : «إنهم بعد انبعاث تلك الرائحة قاموا بالبحث عن مصدرها، فرجحوا أنها لأحد الحيوانات الأليفة الميتة.. ولكن بسبب شدة الرائحة الكريهة، بحثوا عن الأفراد الذين يعيشون بمفردهم داخل منازلهم على أن يكون أحدهم قد فارق الحياة وحيدًا».

مات في شقة عشيقته

وأضاف شاهد العيان أمام جهات التحقيق :« أن الجيران استعانوا بـ«سلم» لرؤية ما إذا كانت الرائحة منبعثة من داخل الشقق المرجحة من عدمه.. ولكنهم لم يعثروا على مصدرها فقاموا بإبلاغ الأجهزة الأمنية بقسم شرطة بولاق الدكرور، لاقتحام شقة الرجل المتوفي .. وخلال العثور على الرائحة والتواصل إلى اتضح أنها من الدور الخاص بسيدةمطلقة تعيش مع طفلها وحيدة، وبعد دلوفهم وجدوا جثة الرجل المتوفي، الذي كان يسكن إحدى الشقق في الطابق الثالث داخل غرفة النوم».