تدريب قوية للاعبين بيراميدز.. تفاصيل

واصل فريق نادي بيراميدز تدريباته القوية استعدادا للموسم الجديد، تحت قيادة مديره الفني الجديد إيهاب جلال، بملعب النادي، حيث خاض الفريق مرانا صباحيا لرفع معدلات اللياقة البدنية.

ويرصددوت الخليجالتفاصيل:

وشهد المران مشاركة جميع لاعبي الفريق واشتمل بالكامل على وحدات خاصة باللياقة البدنية لرفع الحمل البدني بهدف تجهيز اللاعبين بالصورة الأفضل لخوض مواجهات الموسم الجديد.

وستكون بداية عودة بيراميدز للمباريات الرسمية يوم ٢٥ سبتمبر الجاري بمواجهة نادي سموحة على استاد السويس الجديد في إطار مواجهات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر، حيث يتحضر الفريق جيدا لتلك المباراة الهامة بجانب التحضير لبدء مشواره القاري في كأس الكونفدرالية الأفريقية، وبدء مشوار الدوري في نسخته الجديدة.

يقوم المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، بتقديم المدير الفني الجديد لفريق الكرة الأول، إيهاب جلال وجهازه المعاون في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء. على أن يقام المؤتمر في الخامسة من مساء الثلاثاء بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي.

وسيتحدث إيهاب جلال عن رؤيته لمستقبل نادي بيراميدز وتحضيراته للموسم الجديد الذي يرتبط فيه فريق الكرة ببطولات هامة في كأس مصر والدوري وكأس الكونفدرالية الأفريقية، بجانب التعريف بجهازه المعاون في مهمته مع النادي. وسيكون على رأس الحاضرين للمؤتمر الصحفي، المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، وهاني سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيوني نائب المدير الرياضي ومدير التعاقدات.

وفي عام 2017 رحل إيهاب جلال عن فريق المقاصة ليتولي القيادة الفنية لفريق انبي لمدة شهرين ونصف، حيث خاض مع الفريق البترولي 17 مباراة في الدوري المصري الممتاز وكأس مصر، وحقق الفوز في 7 مباريات وتعادل في 4 وخسر في مباراتين.

تجربة إيهاب جلال مع الزمالك

ثم رحل جلال عن نادي انبي من اجل تولي القيادة الفنية لنادي الزمالك عام 2018 ولكن لم تستمر رحلته التدريبيه طويلا مع الزمالك حيث قاد الفريق الأبيض، في 17 مباراة فقط ، فاز في 9 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر في 6 مباريات.

ثم خاض إيهاب جلال تجربه تدريبيه خارجيه مع نادي اهلي طرابلس الليبي ولكن لم تستمر طويلاً وعاد الي قيادة النادي المصري البورسعيدي في 50 مباره فاز في 23 وتعادل في 15 وخسر 12 مباراة.

وفي اخر رحله تدريبية كانت مع النادي الإسماعيلي نجح من خلالها في إنقاذ فريق الإسماعيلي من منطقة الهبوط، وضمان استمراه في بطولة الدوري الممتاز، بعدما قاد الدراويش في 19 مباراة محققا 9 انتصارات وتعادل 3 مرات وخسر 7 مواجهات.