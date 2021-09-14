وزير الخارجية الأمريكي يطالب باكستان بعدم الاعتراف بحكومة طالبان

لجنة الشئون الخارجية

وخلال جلسة عقدتها لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي حول الانسحاب من أفغانستان، دعا نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إدارة الرئيس جو بايدن إلى مزيد من الحزم في التعامل مع إسلام آباد التي غالباً ما اتهمت على مدار العشرين سنة الماضية بدعم حركة طالبان

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ورداً على دعوة النواب، قال بلينكن «يجب أن نصر على أن تلتزم جميع الدول، بما في ذلك باكستان، بما يتوقعه المجتمع الدولي من حكومة تقودها طالبان قبل منحها أي شرعية أو أي دعم

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