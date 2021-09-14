«غرق في مياه ترعة»..العثور علي جثة مدرب كرة القدم بنادي الصيد

/650068/غرق-في-مياه-ترعةالعثور-علي-جثة-مدرب-كرة-القدم-بنادي-الصيد

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم الثلاثاء، العثور علي جثة شاب غارق في العقد الرابع من عمره طافية في مياه ترعة الهويس«محلة زياد _ الراهبين» في ظروف غامضة ، بعد اختفائه من منزل أسرته وعلى الفور تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري للانتشال الجثة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل العثور علي جثة مدرب كرة القدم بنادي الصيد غارقا في مياه ترعة بسمنود

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من حكمدار مركزي سمنود والمحلة يفيد باختفاء المدرب الشاب أحمد جمال المدير الفني لقطاع الناشئين بالنادي الصيد في ظروف غامضة طوال الأسبوع الماضي .

فريق بحث جنائي

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي قاده اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية بمشاركة كل من العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة وعدد من ضباط مباحث مركزي سمنود والمحلة لكشف ملابسات واقعة.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ملابسات الواقعة وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.

وفي سياق اخر عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، على جثة سيدة كرواتية متعفنة داخل شقتها في مدينة نصر، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت انتداب الطب الشرعي.

تفاصيل الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا من السكان بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة.

تعفن رمي

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وبالفحص والأنتقال أتضح من صحة البلاغ جرى استئذان النيابة العامة التي قررت كسر باب الشقة، وجرى العثور على جثة سيدة كرواتية تبلغ من العمر 67 عاما، وبالفحص تبين أن الجثة في حالة تعفن رمي.

واتضح سلامة جميع منافذ الشقة وعدم وجود بعثرة في محتويات الشقة، وتواصلت التحريات عن أن المتوفاة متزوجة من مصري، وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات