شوبير يثير الجدل بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «صورة»

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تحدث الإعلامي أحمد شوبير، أن مجلس عمرو الجنايني كنا بنسمع كل يوم ان الكورة المصريه مهدده بالايقاف والحرمان من المشاركات الدوليه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر أحمد شوبير الإعلامي عبر حسابة الشخصي”فيس بوك”:”ايام مجلس عمرو الجنايني كنا بنسمع كل يوم ان الكوره المصريه مهدده بالايقاف والحرمان من المشاركات الدوليه لأنها لجنه بالتعيين سبحان الله الفيفا دلوقتي فرحانه ومبسوطه مع ان اللجنه الموجوده برضه بالتعيين مش بقولكم فزاعة سيدي”.

أعلن اتحاد الكرة توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه.

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة حسام البدري عن صفوف الفراعنة بالإضافة للجهاز الفني والإداري بالكامل، الأمر الذي أثار التساؤل عبر منصات التواصل الإجتماعي حول تعرض البدري للظلم وعدم منحه الوقت الكافي للحكم عليه.

ويرصد دوت الخليج أرقام المنتخب مع حسام البدري ، الأمر الذي قد يكشف الأمر عن التساؤل المثار خلال الدقائق القليلة وهو تعرض مدرب الفراعنة للظلم. لعب 8 مباريات فوز 5 تعادل 3 خسارة 0 سجل لاعبى المنتخب 12 استقبل شباك الفراعنة 3

تولي حسام البدري قيادة الفنية لمنتخب مصر في سبتمبر لعام 2019، وقاد منتخب الفراعنة في 10 مباريات، حقق 5 انتصارات وتعادل في 5 مباريات، وسجل لاعبوه 14 هدفا واستقبلت شباكه 5 أهداف.

يعد ثنائي الأهلي مجدي “أفشة” ومحمد الشناوي الأكثر مشاركة تحت قيادة البدري ، حيث خاض كل منهما 9 مباريات، كما أن "أفشة" هو الأكثر مساهمة بالأهداف معه حيث سجل 3 أهداف وصنع مثلها.

الجدير بالذكر أن حقق المنتخب الوطني تعادلا هاما أمام الجابون بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على استاد دي فرانسفيل ضمن مواجهات الجولة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم القادم.

وشهدت المباراة بين الفريقين طرد عمر جابر في الدقيقة 75 من أحداث اللقاء الأمر الذي أضعف خط الوسط بجانب إصابة أحمد توفيق الظهير الأيمن قبل أن يسجل مهاجم الجابون هدف فريقه من نفس الجهة.

تشكيل منتخب مصر أمام الجابون

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: أحمد توفيق – أحمد حجازي – الونش – أيمن أشرف

في خط الوسط: حمدي فتحي – عمرو السولية – محمد مجدي أفشة – عمر جابر

في خط الهجوم: محمد شريف – محمد صلاح