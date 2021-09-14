/650070/الأسد-يلتقي-بوتين-في-الكرملين-ويصف-العقوبات-بأنها-غير-إنسانية

استقبل فلاديمير بوتين رئيس روسيا نظيره السوري بشار الأسد في الكرملين، في اجتماع هو الأول للرئيسين في موسكو منذ 2015، حسبما أفاد بيان للرئاسة الروسية نقل عن بوتين قوله إن القوات الأجنبية التي يتم نشرها في سوريا دون قرار أممي، تشكل عائقا أمام توحيد البلاد الغارقة في الحرب منذ اندلاع احتجاجات 2011.

بوتين والأسد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لنظيره السوري بشار الأسد الإثنين خلال لقائهما في موسكو، إن القوات الأجنبية التي يجري نشرها في سوريا دون قرار من الأمم المتحدة تمثل عائقا أمام توحيدها.

وأفاد الكرملين بأن هذه التصريحات جاءت خلال اجتماع الرئيسين بالعاصمة الروسية، بعد أن هنأ بوتين الرئيس السوري على فوزه في الانتخابات، كما نقل بيان للكرملين عن بوتين قوله "الإرهابيون تكبدوا أضرارا بالغة، وتسيطر الحكومة السورية برئاستكم على 90 بالمئة من الأراضي".

الدعم العسكري الروسي

وساعد الدعم العسكري الروسي بشار الأسد على استعادة كافة الأراضي التي خسرها تقريبا، أمام المعارضة المسلحة التي سعت إلى الإطاحة به خلال الحرب التي اندلعت بعد احتجاجات 2011.

بدوره، شكر الأسد الذي كان آخر اجتماع له في موسكو مع بوتين عام 2015، الرئيس الروسي على المساعدات الإنسانية لبلاده وعلى جهوده لوقف "انتشار الإرهاب".

كما أشاد الأسد بما وصفه بنجاح الجيشين الروسي والسوري في "تحرير الأراضي المحتلة" بسوريا، ووصف العقوبات التي فرضتها بعض الدول على سوريا بأنها "غير إنسانية" و"غير شرعية".

دوت الخليج

لكن الرئيس السوري أشار إلى أن العملية السياسية التي بوشرت قبل عامين تقريبا تواجه "عوائق لأن هناك دولا تدعم الإرهابيين وليس لها مصلحة في أن تستمر هذه العملية بالاتجاه الذي يحقق الاستقرار في سوريا"، مضيفا "قامت بعض الدول بفرض حصار على الشعب السوري.. حصار نصفه بأنه غير إنساني.. غير أخلاقي وغير قانوني".

وكانت روسيا قد تدخلت عسكريا في سوريا العام 2015 ما سمح لقوات النظام السوري باستعادة مناطق خسرتها أمام فصائل المعارضة والحركات الجهادية، ولروسيا قواعد عسكرية في سوريا.

هذا وتم عقد جولات محادثات عدة برعاية الأمم المتحدة لكنها لم تفضي إلى وضع حد للعنف في سوريا، حيث أدى النزاع إلى سقوط نحو نصف مليون قتيل ونزوح ملايين الأشخاص منذ 2011.