/650071/والدة-ممثل-برنامج-الأمم-المتحدة-الإنمائي-ما-يحدث-في-البلاد-شيء-مذهل-للغاية-تحت-حكم-السيسي

ثمنت والدة راندا أبو الحسن، ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة غلى ان الاوضاع في البلاد شيء مذهل للغاية تحت حكم الرئيس السيسي.

دوت الخليج

وأضافت خلال لقلائها بالرئيس السيسي:” تقديري لجهودك الجبارة مصر شيء مذهل للغاية هنيئا لمصر وشعب مصر العظيم وأنت قدوة لرؤساء العالم العربي.. هنيئا لك”.

ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

وطالبت أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، من الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن يقبل بطلب والدتها بالتصوير إلى جانبه، مؤكدة أنها أتت من لبنان لالتقاط تلك الصورة.

هذا وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيحضر فاعلية اطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الجاري 2021، مؤكدًا أن التقرير يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر.

وأضاف راضي، أن التقرير يتناول أيضًا بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات، التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.