/650072/محمد-عبد-العزيز-يشارك-فى-مؤتمر-إطلاق-تقرير-التنمية-البشرية-في-مصر-٢٠٢١

يشارك النائب محمد عبد العزيز ،وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم في مؤتمر إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر ٢٠٢١م، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل انطلاق فعالية تقرير الامم المتحدة عن التنميةالبشرية فى مصر 2021

تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر

هذا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة، تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

كما نشرت صفحة المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي، فيديو يظهر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يتبادل الحديث مع التحية والحديث مع المواطنين وأبنائهم في منطقة الرويسات في شرم الشيخ.

هذا وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الرئيس السيسي أجرى جولة تفقدية مساء اليوم بمنطقة مساكن الرويسات بشرم الشيخ، حيث توقف الرئيس لتبادل التحية والحديث مع المواطنيين والاستماع الي طلباتهم واحتياجاتهم.

ووتجدر الاشارة الى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم بمدينة شرم الشيخ رئيس الوزراء الإسرائيلي "نفتالى بينيت" وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية والسيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور آيال هولاتا رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي والفريق اول آلي جيل السكرتير العسكري لرئيس الوزراء والسيدة شيمريت مائير كبيرة المستشاريين والسفيرة الاسرائلية بالقاهرة.