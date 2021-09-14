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تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021.
الرئيس السيسي يتسلم تقرير التنمية البشرية في مصر لعام 2021
جاء ذلك خلال احتفالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر بالعاصمة الإدارية.
دوت الخليج
هذا وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيحضر فاعلية اطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الجاري 2021، مؤكدًا أن التقرير يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر.
وأضاف راضي، أن التقرير يتناول أيضًا بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات، التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.
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