«لسة بحاول أكون زيك وحشتيني»..خالد النبوي يحيي ذكرى رحيل والدته بكلمات مؤثرة

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حرص الفنان المتألق خالد النبوي على إحياء الذكرة الثالثة لرحيل والدته من خلال توجيه رسالة مؤثرة لها، يوضح فيها إشتياقه لحديثها وصوتها في المنزل مشيرا إلى محاولة المستمرة في أن يكون مثلها.

دوت الخليج يرصد تخليد خالد النبوي لذكرى رحيل والدته

رسالة مؤثرة لخالد النبوي في ذكرى رحيل والدته

نشر خالد النبوي صورة تجمعه بوالدته عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق عليها، قائلا: “أمي حبيبتي.. فات على رحيلك 3 سنوات كأنهم يوم، لسه بتعلم منك وبحاول أكون زيك، وحشني أسمعك صوت وحديث، بكلمك وعافك بتسمعيني.. وحشتيني الله يرحمك”.

خالد النبوي ينتظر الإنتهاء من أهل الكهف

ومن ناحية أخرى، بدأ خالد الصاوي في تصوير مشاهده المتبقية من مسلسل “أهل الكهف” في دولة تركيا بعدما كان من المقرر تصويره في المغرب، ويشارك في بطولته بجانب خالد النبوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، عبدالرحمن أبو زهرة، مصطفى فهمي، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، هاجر أحمد، بسنت شوقي، أحمد عيد، أحمد فؤاد سليم، بيومي فؤاد، جميل برسوم، أحمد لوكسر، وأحمد الشربيني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفه، وإنتاج وليد منصور.

نجل خالد النبوي يهنئه بعيد ميلاده

وكان قد هنأ الفنان الشاب نور النبوي، والده الفنان خالد النبوي بعيد ميلاده الذي يوافق يوم 12 سبتمبر، اذ نشر عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بوالده علق عليها: «عيد ميلاد سعيد يا ملك»، لتنهال عليه التهاني من جمهوره ومتابعي حسابه.

من جانبه شارك الفنان خالد النبوي جمهوره ومتابعيه، بمقطع فيديو ظهر في صندوق هدية نور له ومكتوب عليه اسم «خالد»، والذى نشره عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، دون الكشف عن الهدية الموجودة داخل صندوق، معلقاً عليه :«شكرا بينو.. مش هقولكم فيها إيه».