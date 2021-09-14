عاجل.. الأمم المتحدة: تقرير التنمية البشرية تجربة يمكن أن تستفيد منها الدول

جدة - نرمين السيد - أعرب الدكتور عادل عبداللطيف، المدير الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، عن سعادته للمشاركة فى إعداد تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام 2021، مؤكدا أن التقرير أعدته مجموعة من الباحثين المستقلين، وبذلك لا يمثل التقرير رأى الحكومة أو الأمم المتحدة ولكن مجموعة محيادة لتقديم الخبرة والقضايا التى تهم المواطن المصرى.





وأضاف عبداللطيف، حفل جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن التقرير يضع مصر فى المرتبة الأولى عالميا، لأنها الدولة الوحيدة من الدول النامية التى أصدرت هذا النوع من التقارير منذ 1994 ولأول مرة يشارك الرئيس فى إطلاقه ما يؤكد اهتمام القيادة السياسية.

وأوضح أن التقرير يتعامل مع مجمل القضايا التنموية فى مصر، وأول تقرير يتطرق إلى قضيتى الحوكمة والبيئة وتغير المناخ، كما تعامل مع تمكين المرأة كقضية مجتمعية، لا سيما وأن تنمية بدون مشاركة المرأة محكوم عليها بالفشل.

وأشار إلى أن التقرير تناول تداعيات الموقع المحيط بمصر، خصوصًا وأن الواقع الإقليمى قد يكون داعما أو مؤثرا بشكل سلبى على التنمية، كما يعمل على تفعيل الحق فى التنمية وأن البشر هم الثروة الحقيقة للأمم، منوهًا بأن التقرير تجربة بحثية يمكن أن تستفيد منها الدول النامية.

وأعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية يعكس جهود الدولة التنموية الشاملة والعميقة، التى تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر.

وقالت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، خلال كلمتها فى الفعالية، إن التقرير يأتى فى ظل أزمة جائحة انتشار فيروس كورونا، فرغم كل التحديات التى واجهتها كل دول العالم، إلا أن مصر كانت من أكثر الدول نشاطا فى اتخاذ تدابير احترازية لحماية المواطنين من تداعيات الجائحة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، وحماية اللاجئين لديها.

وشهد الرئيس السيسى، إطلاق منصة حقائق وأرقام، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائى، على مواقع التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، لتنشر رسائل تثقيفية بكل شفافية عن كيف تضع مصر سياسات التنمية والاستثمار فى البشر، وكيف تعمل الدولة فى كل شبر من أرض مصر لتحقيق الرخاء للمواطنين.