صور.. محافظة الجيزة ترفع 121 ألف طن مخلفات وقمامة خلال أسبوعين

جدة - نرمين السيد - وأكد أحمد راشد محافظ الجيزة على الاهتمام الذى توليه المحافظة بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكل قطاعات المحافظة وإجراء المتابعات الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعددا من المناطق التى بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها إضافة إلى شركات النظافة العاملة بالمحافظة والتى يصل عددها إلى 30 شركة.

وأضاف راشد أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمنظومة النظافة، مشيرا أنه قد تم رفع أكثر من 121 ألف طن من المخلفات والقمامة المتواجدة بالشارع خلال أول أسبوعين من شهر سبتمبر والتى ضمت رفع (8.755 طن يوم 1 سبتمبر) ورفع (10.557 طن يوم 2 سبتمبر) ورفع (8.115 طن يوم 3 سبتمبر) ورفع (9.236 طن يوم 4 سبتمبر) ورفع (8.250 طن يوم 5 سبتمبر) ورفع (9.901 طن يوم 6 سبتمبر) ورفع (6.722 طن يوم 7 سبتمبر) ورفع (10.116 طن يوم 8 سبتمبر) ورفع (9.351 طن يوم 9 سبتمبر) ورفع (9.529 طن يوم 10 سبتمبر) ورفع (7.941 طن يوم 11 سبتمبر) ورفع (14.150 طن يوم 12 سبتمبر) ورفع (8.284 طن يوم 13 سبتمبر).



وشدد المحافظ على رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى بضرورة التواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة لكل المعدات والسيارات ومحطات المناولة للتأكد من انتظام عمل منظومة النظافة بكفاءة دون معوقات، موجها بالإسراع من وتيرة أعمال إصلاح كل معدات النظافة المعطلة للاستفادة منها وإدخالها الخدمة وتوزيعها بالقطاعات التى بحاجه الى دعم منظومه العمل بها.



كما وجه بضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين فيما يتعلق بمشاكل المخلفات والقمامة وغيرها من المشكلات التى قد تواجه المواطنين موجها بالحل الفورى لها.