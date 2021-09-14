التعليم العالى تعلن موعد فتح موقع التنسيق الإلكترونى للمرحلة الثالثة

وأوضح بيان صحفى، أن العدد المقدر لطلاب هذه المرحلة: الشعب العلمية 205 درجة بنسبة 50% 42.065 ، الشعبة الأدبية 24.932، الإجمالي 66.997، علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات (الدور الثانى) للثانوية العامة هذا العام 2021 ، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.
وأضافت: وفى حالة وجود أى استفسار عن الدخول على الإنترنت يمكن للطالب الاتصال تليفونيا على الرقم 15999 بسعر المكالمة العادية من أى موقع من القاهرة و المحافظات.
والجدير بالذكر، أن مكتب التنسيق بدأ فى استقبال طلبات تقليل الاغتراب من خلال موقع التنسيق الالكترونى على شبكة الإنترنت فى الفترة من يوم الأربعاء الموافق 8/9/2021 ولمدة خمسة أيام انتهت يوم الأحد الموافق 12/9/2021، حيث تقدم طلاب المرحلتين "الأولى والثانية "برغباتهم لتقليل الاغتراب فى سهولة ويسر والتزم المكتب بشروط وقواعد القبول المنظمة لتقليل الاغتراب الصادرة من أمانة المجلس الأعلى للجامعات والنسبة المقررة والطاقة الاستيعابية لكل كلية ومعهد.
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