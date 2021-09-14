رئيس الوزراء: تخفيض معدل النمو السكانى يضع مصر فى مكانة أخرى

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لديها الخطة الكاملة للعمل حتى عام 2030 من أجل العودة إلى معدلات النمو المرتفعة، موضحا أن الربع الأخير من العام المالى الماضى شهد معدل نمو 7.7، ونواصل العمل هذا العام والأعوام المقبلة لمجابهة التحديات الرئيسية على رأسها التنمية البشرية، والنمو السكانى المتزايد.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته في فعالية إطلاق تقرير التنمية البشرية في مصر عام 2021 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن تخفيض معدل النمو السكانى لمدة من 10 لـ 15 سنة يجعل مصر في مكانة أخرى، موضحا أن مصر تتبنى هذه الفترة مبادرة التعافى الأخضر، والتحول الرقمى، وميكنة كافة الخدمات التي تقدمها الدولة، وهذا المستقبل لكل المواطنين في مصر، من خلال سياسة واضحة وتحت إشراف مستمر ودائم من قبل الرئيس السيسى، وبتعاون مع كافة الشركاء.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن الرئيس السيسى وجه الحكومة بأن تدرس كل التوصيات الموجودة في تقرير التنمية البشرية خلال الفترة المقبلة، مشددا على أن مصر مستمرة في الانطلاق من أجل تحقيق التنمية لشعبها.