أعلنت وزارة التعليم العالى، أن سيتم فتح موقع التنسيق الالكترونى لطلاب المرحلة الثالثة التنسيق، لبقية الطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2021، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، وذلك فى الفترة من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021.
وأوضحت وزارة التعليم العالى، أن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة التنسيق بالنسبة للشعبة العلمى 205 درجة بنسبة 50%، بإجمالى عدد طلاب 42065، الحد الادنى الشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة. 50%، وعدد الطلاب 24932 طالب وطالبة، بإجمالى عدد طلاب المرحلة 66997 لجميع الطلاب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب بتنسيق المرحلة الثالثة السبت المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.