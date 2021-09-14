فتح باب تسجيل الرغبات للطلاب بتنسيق المرحلة الثالثة السبت المقبل

أعلنت وزارة التعليم العالى، أن سيتم فتح موقع التنسيق الالكترونى لطلاب المرحلة الثالثة التنسيق، لبقية الطلاب الناجحين فى الدور الأول للثانوية العامة هذا العام 2021، وكذلك المتخلفين من المرحلتين الأولى والثانية لتدوين رغباتهم، وذلك فى الفترة من يوم السبت الموافق 18/9/2021 حتى يوم الاثنين الموافق 20/9/2021.

وأوضحت وزارة التعليم العالى، أن الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة التنسيق بالنسبة للشعبة العلمى 205 درجة بنسبة 50%، بإجمالى عدد طلاب 42065، الحد الادنى الشعبة الأدبية 205 درجة بنسبة. 50%، وعدد الطلاب 24932 طالب وطالبة، بإجمالى عدد طلاب المرحلة 66997 لجميع الطلاب.