الصحة تكشف فئات المسافرين ممن لهم أولوية فى تلقى لقاح كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان، فئات المسافرين الذين لهم أولوية فى تلقى لقاح فيروس كورونا

، حيث تضمنت قائمة الفئات الذين لهم أولوية فى الحصول على التطعيم كل من المسافرين للعمل بالخارج والمسافرين للعلاج والمسافرين لأغراض الدراسة بالتعليم الجامعى وما بعد الجامعى. وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه يمكن التسجيل على الموقع الالكترونى لحجز اللقاح www.egcovac.mohp.gov.eg أو الاتصال بالخط الساخن 15335.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، خروج 399 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 247125 حتى أمس الاثنين.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم تسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى والفحوصات اللازمة التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.