الأمم المتحدة: مصر الأولى عالميا فى إصدار تقارير التنمية البشرية

قال عادل عبداللطيف مدير مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ومستشار التنمية البشرية، إن تقرير التنمية البشرية في مصر 2021، قام بإعداده مجموعة من الباحثين المستقلين، ولا يمثل رأى الحكومة المصرية أو رأى برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، حيث يسعى إلى تقديم المعرفة والخبرة لطرح القضايا المهمة التي تهم المجتمع.

وأضاف مدير مكتب الأمم المتحدة، للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هذا التقرير يوفر أرضية لتشكيل رؤية مجتمعية مشتركة، وأن ما يميز هذا التقرير هو إصداره بعد 10 سنوات، حيث يضع مصر في المرتبة الأولى عالميا بأنها الدولة الوحيدة من الدول النامية التي أصدرت هذا العدد من التقارير منذ عام 1994 .

وشدد الممثل الأممي، أن مشاركة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في المؤتمر يعد مؤشرا هاما، على مدى التزام القيادة السياسية بقضية التنمية ليس فقط في بعدها الاقتصادي ولكن أيضا في بعدها الحقوقى والإنساني، مؤكدا أن التقرير يبنى الرؤية المستقبلية تتعدى أهميته حدود مصر فهو يمثل تجربة بحثية ممكن ان تستفيد منه العديد من الدول.