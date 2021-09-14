غادة الضبع:تقرير التنمية البشرية فى مصر2021 يعكس جهود الدولة فى بناء الإنسان

/650076/غادة-الضبعتقرير-التنمية-البشرية-فى-مصر2021-يعكس-جهود-الدولة-فى-بناء-الإنسان

أشادت النائبة غادة الضبع، عضو مجلس النواب، بإطلاق التقرير 12 للأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021، مؤكدة ان تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسي، من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021

وأشارت النائبة غادة الضبع ،عضو مجلس النواب،فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، بالمبادرات الرئاسية التي من شأنها تعزيز التنمية البشرية فى مصر، فى ظل اتجاه الدولة نحو بناء الإنسان ،منها مبادرة حياة كريمة التي تهدف لتحسين معيشة المواطنين، من خلال إحداث نقلة نوعية فى الخدمات والمرافق المقدمة، على كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، إضافة إلى مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي وتقديم خدمة صحية تليق بالمواطنين.

بناء الانسان

وتابعت النائبة غادة الضبع، عضو مجلس النواب، ان القيادة السياسية و الدولة المصرية هدفها الأول الارتقاء بالإنسان المصرى فى كافه الجوانب،بناء على توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي والاتجاء نحو بناء البشر بالتزامن مع بناء الحجر، فضلا عن دعوة مؤسسسات الدولة للعمل على كافة محاور التنمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ،ان تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.