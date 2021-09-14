/650078/البصل-والباذنجان-في-طريقهم-للارتفاع-تعرف-علي-اسعار-الخضروات-والفاكهة-في-سوق-العبور
ينشر موقع "دوت الخليج" أسعار الخضروات والفاكهة خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 14/9/2021 في اسواق الجملة والسوق القطاعي.
أسعار الخضروات
وارتفع سعر البصل اليوم الثلاثاء في سوق العبور ، مقارنة بمستوياته أمس ويتراوح بين 2 و 3.5 جنيها للكيلو، وارتفعت اسعار الباذنجان وتتراوح بين 1.5 و 5 جنيهات.
واستقر سعر الكوسة لتتراوح بين 2.5 و5.5 جنيها ، وسعر الفاصوليا يتراوح بين 7 و13 جنيها للكيلو الواحد، بحسب الموقع الرسمي لسوق الجملة بالعبور.
واستقرت أسعار الطماطم و تتراوح سعرها بين 3 و 6 جنيهات، والبطاطس بين 3.5 و 6.5 جنيها، والخيار البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات. والفلفل الرومي بين 2 و 5 جنيهات.
أسعار الفاكهة
وفي نفس السياق استقرت بعض أسعار الفاكهة في سوق العبر بالجملة، حيث يتراوح سعر البرتقال الصيفي بين 5 و 7 جنيهات، والتفاح المصري بين 4 و 7 جنيهات للكيلو الواحد. ووصل سعر المانجو البلدي الي 15 جنيها، بينما وصل سعر البلح السماني الي 4 جنيهات، والبلح الزغلول الي 7 جنيهات، والبلح الرملي الي 8 جنيهات وتتتراوح سعر التين البرشومي بين 7 و 13 جنيها، والجوافة بين 4 و7 جنيهات.
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