/650079/تعرف-علي-بطولات-الأهلي-في-جميع-الألعاب-تفاصيل

يعد موسم 2020-2021 هو اسثنائي للنادي الأهلي، وذلك بعد حصده عدد من البطولات في مختلف الألعاب، سواء مع الفريق الأول لكرة القدم أو الالعاب الصالات.

ويرصد دوت الخليج بطولات الأهلي:

ونبدأ في اللعبة الأكثر جماهيرية، في مصر والعالم كرة القدم حيث توج النادي الأهلي ببطولتين، هما دوري أبطال أفريقيا، والسوبر الأفريقي، مقابل بطولة وحيدة للزمالك، وهي الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ62.

الكرة الطائرة

في الكرة الطائرة، توج رجال الأهلي بلقب وحيد وهو الدوري، مقابل لقبين لسيدات الفريق الأحمر وهما الدوري والكأس مصر.

بطولات الأهلي موسم 2020 – 2021 كرة السلة

في رياضة كرة السلة، فاز رجال الأهلي بدوري المرتبط، مقابل بطولتين لسيدات الأحمر، وهم كأس السوبر وكأس مصر.

بطولات الأهلي والزمالك موسم 2020 – 2021 تنس طاولة، توج الأهلي بالبطولة العربية.

محمود الخطيب

أعلنت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن تفاصيل جديدة بشأن الحضور الجماهيري في احتفالية القلعة الحمراء بالنجمة العاشرة من دوري أبطال إفريقيا خاصة بعد تداول بعض المنشورات التي تدعو للحضور الجماهيري في الاحتفالية المقرر لها.

كشفت إدارة النادي عن بعض التفاصيل الخاصة باحتفالية تدشين النجمة العاشرة على "تي شيرت" النادي، والمقرر لها اليوم الثلاثاء.

وأكدت أن الحضور يقتصر فقط على مجالس إدارات النادي، ونجوم الكرة القدامى، وأعضاء الفريق الأول لكرة القدم، وبعض المدعوين، وممثلي وسائل الإعلام وأن تقليص عدد الحضور يعود لالتزام النادي بالإجراءات الاحترازية والحفاظ على سلامة الجميع.

وحرص محمود الخطيب، على عقد أكثر من اجتماع مع اللجنة المشكلة لاحتفالية النجمة العاشرة وتكريم الأبطال.

وخلال الاجتماعات، استعرض رئيس النادي مع اللجنة التصورات المقترحة للاحتفالية والأبطال المكرمين.

واتفق رئيس النادي مع اللجنة على تحديد موعد يناسب ظروف المكرمين، حتى تخرج الاحتفالية بالشكل الذي يليق بما حققه فريق الكرة بعدما حصد "النجمة العاشرة" في يوليو الماضي.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.