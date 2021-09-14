لبنان توقع عقدًا بشأن التدقيق الجنائي للبنك المركزي

/650080/لبنان-توقع-عقدا-بشأن-التدقيق-الجنائي-للبنك-المركزي

بعد النجاح في تشكيل حكومة جديدة برئاسة محمد نجيب ميقاتي، قال غازي وزني وزير المالية في الحكومة المنصرفة في لبنان اليوم (الثلاثاء) إن الحكومة الجديدة في البلاد ستوقع عقدا بشأن التدقيق الجنائي للبنك المركزي في غضون بضعة أيام مع «ألفاريز آند مارسال».

وشكل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي حكومة جديدة، وجرى اختيار يوسف خليل وزيرا للمالية.

وسيكون على الحكومة الجديدة كبح الانهيار الاقتصادي في لبنان الغارق في أزمة وصفها البنك الدولي بأنها الأسوأ منذ 1850

وينهي تشكيل حكومة جديدة مأزقا سياسيا انزلق لبنان خلاله إلى أزمة اقتصادية قادت ثلاثة أرباع الشعب إلى هوة الفقر وتسببت في أن تخسر العملة ما يزيد عن 90 في المائة من قيمتها.

شرط حصول لبنان على مساعدات أجنبية

ووصل التدقيق، وهو شرط رئيسي لحصول لبنان على مساعدات أجنبية حيوية، إلى طريق مسدود العام الماضي حين انسحبت شركة تقديم استشارات إعادة الهيكلة «ألفاريز آند مارسال» في نوفمبر (تشرين الثاني)، قائلة إنها لم تتلق المعلومات التي تحتاجها من البنك المركزي.وفي أبريل (نيسان)، قالت وزارة المالية إن البنك المركزي وافق على تسليم الوثائق التي طلبتها «ألفاريز آند مارسال».

وجاءت تعليقات وزني لوسائل الإعلام بعد مراسم تسليم مهامه لخليل.

وقال خليل وهو مسئول سابق في المصرف المركزي ومقرب من محافظه رياض سلامة، اليوم إن الفشل في منصبه الجديد ليس خياراً مضيفا أن من شأنه أن يفاقم مشاكل لبنان.

الحقائب الوزارية الجديدة

هذا وقد توزعت الحقائب الوزارية في التشكيلة الحكومية الجديدة كالآتي:

محمد نجيب ميقاتي: رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي: نائب رئيس مجلس الوزراء بسام مولوي: وزير الداخلية والبلديات يوسف خليل: وزير المالية عبدالله أبوحبيب: وزير الخارجية والمغتربين وليد فياض: وزير الطاقة والمياه جوني قرم: وزير الاتصالات عباس حلبي: وزير التربية والتعليم العالي هنري خوري: وزير العدل موريس سليم: وزير الدفاع الوطني علي حمية: وزير الأشغال العامة والنقل فراس الأبيض: وزير الصحة العامة هيكتور حجار: وزير الشئون الاجتماعية ناصر ياسين: وزير البيئة مصطفى بيرم: وزير العمل أمين سلام: وزير الاقتصاد والتجارة وليد نصار: وزير السياحة عباس الحاج حسن: وزير الزراعة محمد مرتضى: وزير الثقافة جورج دباكيان: وزير الصناعة نجلا رياشي: وزير دولة لشئون التنمية الإدارية جورج قرداحي: وزير الإعلام عصام شرف الدين: وزير المهجرين جورج كلاس: وزير الشباب والرياضة.