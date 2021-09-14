برشلونه وبايرن ميونخ..كيف ستكون القمة بدون ميسي؟

/650081/برشلونه-وبايرن-ميونخكيف-ستكون-القمة-بدون-ميسي

يستضيف نادي برشلونه الإسباني في التاسعة مساء اليوم نظيرة بايرن ميونخ الألماني علي أرضية ملعب "كامب نو" ضمن فعاليات الجولة الاولي من مباريات دوري مجموعات دوري ابطال اوربوبا لكرة القدم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل

وينتظر عشاق النادي الكاتلوني هذه المباراة بشغف كبير خاصة بعدما تمكن نادي بايرن ميونخ من هزيمة برشلونه العام الماضي بنتيجة قاسية 8-2 وبوجود أحد أهم لاعبي النادي الكاتلوني في ذلك الوقت وهو الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويتردد في أذهان الكثير من مشجعي برشلونه سيناريوهات عديدة لهذه المبارة المرتقبة وكيف ستكون احداثها بدون اللاعب ليونيل ميسي بعدما انتقل الي صفوف نادي باريس سان جيرمان في فترة الإنتقالات الصيفية الماضية.

أرقام ميسي أمام بايرن ميونخ

لعب الأرجنتيني ليونيل ميسي مع نادي برشلونة 6 مباريات ضد بايرن ميونيخ، تمكن خلالهم من تحقيق إنتصارتين، بينما تعادل في مباراة، وخسر 3 مباريات.

بينما تمكن ميسي من تسجيل 4 أهداف في شباك العملاق البافاري، وصنع هدفين اخرين.

تشكيل برشلونة المتوقع

في حراسة المرمي: مارك أندريه تير شتيجن جوردي ألبا - كليمون لونجليه - رونالد أراوخو - أوسكار مينجيزا فرينكي دي يونج - سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو مارتين برايثوايت - لوك دي يونج - ممفيس ديباي.

القنوات الناقلة

تنقل شبكة بين سبورتس لقاء برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الالماني عبر قنواتها التاليه:

beIN Sports 1 HD Premium

Arena Sport 1 HD Serbia

Cosmote Sport 1 HD

تاريخ مواجهات برشلونه امام بايرن ميونخ

تواجه فريقي برشلونه وبارين ميونخ في مسابقة دوري ابطال اوربا في 9 مباريات, حقق فريق بايرن ميونخ الفوز في 6 منها، وفاز برشلونه في اثنتين فقط وانتهت واحدة بالتعادل.

الجدير بالذكر ان اخر مباراة جمعت الفريقين في دوري ابطال اوروبا هي المباراة الشهيرة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-20، والتي انتهت بفوز كبير للفريق الألماني بنتيجة 8-2.

وفي اخر استعدادات الفريق الألماني لهذه المواجهه المرتقبه ، حقق انتصارا عريضا على حساب لايبزيج بنتيجة 4-1، في رابع جولات الدوري الألماني، وأحرز أهداف الفريق البافاري كل من: روبرت ليفاندوفسكي، وجمال موسيالا، وليروي ساني، وتشوبو موتينج.

بينما تم تأجيل اخر مواجهات فريق برشلونه امام فريق اشبيلية ضمن لقاءات الجولة الرابعه من منافسات الدوري الاسباني لكرة القدم.