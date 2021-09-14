/650082/أفريل-هاينز-تهديدات-الإرهاب-لأمريكا-تأتي-من-سوريا-والصومال-وليس-من-أفغانستان

قالت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز، إن التهديد الأكبر للولايات المتحدة من الإرهاب الدولي يأتي من دول مثل اليمن والصومال وسوريا والعراق، بينما تحل أفغانستان في مرتبة أدنى بقائمة الأولويات.

وقالت أفريل في مؤتمر حول الأمن القومي في ضواحي واشنطن: «رغم أن مسئولي الاستخبارات الأمريكية يراقبون عن كثب ما إذا كانت الجماعات الإرهابية ستعود للظهور في أفغانستان، إلا أنها لم تعد مصدر القلق الأول فيما يتعلق بإيواء إرهابيين يمكنهم تنفيذ هجومهم داخل الولايات المتحدة».

أفغانستان ليست في الصدارة

وأضافت: «إننا لا نضع أفغانستان في صدارة قائمة الأولويات، بل ننظر إلى اليمن والصومال وسوريا والعراق... هناك نرى التهديدات الأكبر».وتابعت هاينز أنه رغم ذلك فإن هناك «تركيزا كبيرا» من جانب أجهزة الاستخبارات الأمريكية لمراقبة إمكانية قيام الجماعات الإرهابية بإعادة تكوين نفسها في أفغانستان»، مشيرة إلى أن «جمع المعلومات الاستخباراتية داخل أفغانستان قد تراجع منذ الانسحاب الأمريكي».على جانب آخر وبعد تصريحات هاينز بساعات، دافع وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن أمام الكونجرس عن الانسحاب الفوضوي من أفغانستان.

بلينكن يرد على الاتهامات

ورد بلينكن بلهجة حازمة على الاتهامات حول عدم الاستعداد بشكل كاف للانسحاب التي أتى بعضها من صفوف المعسكر الديمقراطي أيضاً، وشن هجوما مضادا بتحميله الرئيس السابق دونالد ترمب المسئولية الكبرى عن الوضع، وقال خلال جلسة في مجلس النواب الأمريكي «لقد ورثنا مهلة لكننا لم نرث خطة».

ورأى أن الرئيس جو بايدن لم يكن لديه خيار آخر عند دخوله البيت الأبيض مطلع العام 2021 «إلا وضع حد للحرب أو الانخراط في تصعيد، حركة طالبان كانت أقوى عسكريا من أي وقت مضى» منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001 التي تقف وراء التدخل الغربي في أفغانستان، في حين أن عدد القوات الأمريكية على الأرض كان الأدنى أيضاً.