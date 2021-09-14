/650083/أمل-قطب-اطلاق-الاستراتيجية-الوطنية-يعزز-من-وجود-منظومة-متكاملة-لحقوق-الإنسان-فى-مصر

أشادت النائبة امل قطب، عضو مجلس النواب،بإطلاق الرئيس السيسي للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، مؤكدة أنها توضح اهتمام الرئيس بالمواطنين على كافة المحاور التنموية التي تهدف إلى بناء الإنسان، وتمتعة بكل حقوقه الاقتصادية والاجتماعية التي من شأنها تعزيز مبادئ حقوق الإنسان فى مصر.

الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وإضافت النائبة أمل قطب، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج "، أننا كنا نادى دائما بأهمية وجود منظومة متكاملة لحقوق الإنسان طويلة الأمد، من صحة وتعليم وحياة كريمة . حقوق الانسان هذا وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الانسان في الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموي القومي لمصر الذي يرسخ مباديء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠. واوضح المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية ان الاستراتيجية الوطنية تعتبر أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الاطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

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