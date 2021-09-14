بسمة بوسيل تثير الجدل برسالة غامضة عن الخيانة..هل قصدت تامر حسني؟

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أثارت مصممة الأزياء بسمة بوسيل تساؤلات وحيرة الجمهور في الساعات القليلة الماضية بعدما نشرت عبر حسابتها الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة تدوينات تتحدث عن الخيانة، الأمر الذي ربطه الجمهور بتوقع ازمة كبيرة بينها وبين تامر حسني.

دوت الخليج يرصد رد فعل الجمهور من رسالة بسمة بوسيل عن الخيانة

رسالة بسمة بوسيل المثيرة للجدل

بدأت بسمة بوسيل بكتابة عبارة غريبة عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيدويهات "انستجرام"، اذ قالت : "ربنا يخلصني من الناس الخاينة والمنافقة اللي في حياتي ويعوضني عن صبري خير"، لكنه لم يمر وقت طويل حتى قامت بسمة بحذف المنشور وذلك بعد أن قام عدد من متابعيها وأصدقائها بتداوله.

وبعض لحظات عادت بسمة بوسيل ونشرت صورة من حساب يحمل اسم محبيها، وكتب فيها: اللهم خفف عن بسمة ثقل هذه الأيام وارزقها قوة الصبر واشرح صدرها وانزع منه ما استثقلته نفسها وأرح قلبها يا رب.

الجمهور يتنبأ بخيانة تامر حسني بسمة بوسيل مع يارا السكري

ربط الجمهور منشورات بسمة بوسيل، بأنها تقصد تامر حسني خاصة بعد أنباء ارتباطبه بيارا السكري الذي انتشرات عدد من الصور التي تجمعهما عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن تامر حسني

ولم تكن هذه المرة الأولى لبسمة بوسيل تتحدث بها عن الخيانة، اذ أناها في نوفمبر الماضي نشبت أزمة قوية بينها وبين الفنان تامر حسني لأول مرة بعد غضب زوجته من صور له مع إحدى المعجبات، فكتبت عبر فيسبوك: “"كل الناس اللي بتبعت لي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعمل لي احترام سواء في صور أو فيديوهات، ياريت تبطلوا تبعتوا لي أي حاجة عشان مش فارق لي أي صور وأحب أعرفكم إن إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق، يا ريت تحترموا مشاعر كل واحد فينا وبطلوا على الأقل تبعتوا لي أي حاجة.. بالتوفيق".

ورد تامر حسنى على زوجته بسمة بوسيل من خلال منشور عبر حسابه بموقع فيسبوك قائلا :" بسمة حبيبتي للأسف انتي مافكرتيش كويس وسلمتي ودنك لشر السوشيال ميديا، علشان كام تعليق كلامهم فارغ، نسيتي إنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني وحبتيني بيها، إزاي وصلوكي للزعل والبعد فترة،المهم أنا مش هزعل منك ولا يرضيني زعلك، انتى حبيبتي وأم ولادي وأنا ضهرك وسندك مهما حصل".

تامر حسني وبسمة بوسيل يتجهان لفرنسا لإطلاق عطر فرنسي بتوقيعهما

الجدير بالذكر، أنه رغم تلك الأنباء حول انفصالهم، يتجه تامر حسني برفقة زوجته بسمة بوسيل إلى فرنسا الأسبوع المقبل لعقد اجتماع خاص مع الشركة المنفذة والإتفاق على مواعيد طرح أول إصدارهما، وتفاصيل الحملة الإعلانية والدعائية العالمية المقرر أن تغزو الوطن العربي في الفترة القادمة.

ومن المقرر أن يتزامن موعد إطلاق العطر مع يوم عيد الحب ليخلدا ذكرى هذا اليوم بأول تعان مشترك بينهم في مجال العطور، كما أنهما في الأساس مثال أعلى للحب لكثير من الجمهور والنجوم.