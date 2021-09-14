/650088/خالد-زكريا-يستعرض-أبرز-ملامح-تقرير-التنمية-البشرية-في-مصر-2021

المؤلف الرئيسي لتقرير التنمية والبشرية في مصر 2021

تقدم الدكتور خالد زكريا المؤلف الرئيسي لتقرير التنية والبشرية في مصر 2021، بالشكر لخبراء الامم المتحدة الذين بذلو الجهد الكبير في هذا التقرير واللجنة المشكلة من الحكومة المصرية برئاسة الدكتورة هالة السعيد بتوفير كافة الخدمات والدراسات لدورها الداعم في انجاز هذا التقرير.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال الجسلة النقاشية، والتي كانت بعنوان "التنمية حق للجميهع .. مصر المسيرة والمسار"، وذلك بحضور الرئيس السيسي، مضيفا أن القضايا الاساسية التي طرحها التقرير جاءت منبثقة من تعريف التنمية للجميع، ولمس الحماية الاجتماعية والتحسن الاقتصادي، حيث اتبع الفريق البحثي الاطار الدستوري في اعداد البحث واتباع القوانين التي تحكم السياسات محل الدراسة”.

خالد زكريا يستعرض أبرز ملامح تقرير التنمية البشرية في مصر 2021

ونوه إلى الن هناك زيادة في معدل الاستثمار في البشر، وفيما يتعلق بالتعليم أشارا إلى ان هناك تحسن في مؤشر الاتاحة ومخرجات التعليم وتلاشي الفجوة النوعية التي كانت موجودة بين البنين والبنات، حيث رصد التقرير عدد من قضايا التعليم والتي تختص بجودة العملية التعليمية.

وفيمات يتعلق بالاداء الصحي اكد ان القطاع شهد تحسن، حيث تم انخفاض وفيات الاطفال دون الخامسة، فضلا عن المبادرات الصحية 100 مليون صحة وغيرها والتي كان لها دور كبير في تحسن القطاع.

وفيما يتعلق بقطاع الاسكان، قال ان التقرير رصد طفرة واضجة في المجال من توفير الاسكان للمواطنين، وكان هناك تعامل مع المناطق الغير امنة بشكل هام، وتم رصد وتوثيق التجربة المصرية في هذا الامر، كما أن قطاع الصرف الصحي شهد تطور كبير خلال المرحلة الماضية.

وتابع :” مصر كان لها توجه عام في التوجه للاصلاح الاقتصادي، حيث كان هناك اصلاح في كافة المجالات، وكان هناك ايضا مجموعة من المشروعات القومية التي ساهمت في زيادة معدلات التنوع الاقتصادي وتم التركيز التطور في مؤشرات الاقتصاد.

وتابع:" فيروس كورونا كان من العوما التي اثرت بالسلب على الاقتصاد، ورغم تقلص الازمة إلا أن هناك توقعات باستمرار التاثير".

ونوه إلى أنه على الرغم من زيادة الدعم إلى انه تحول لأنفاقه على دعم السلع التموينية وهو حق في التنمية، وفيما يتعلق بالفقر، فمن الواضح أن في الالفية شهدت معدلات الفقر تزايد كبير خاصة مع تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي، ولكن معدلات الفقر اخذت في الهبوط بعد أن أعطى برنامج الاصلاح الاقتصادي فوائدة.

واشار إلى ان قضايا الفقر من القضايا التي ركز عليها التقرير حيث أن العلاقة الطردية بين عدد الاسرة والفقر واضحة حيث ان الاسر الكبيرة يزيد معها معدلات الفقر.

ونوه خالد زكريا إلى ان التقرير رسم خريطة شاملة للحماية الاجتماعية في مصر، ووضعها في شكل جيد وعكس فكرة الانفاق بشكل عام على برامج الحماية الاجتماعية، كما ركز التقرير على قانون التامينات الاجتماعية والتامين الصحي الشامل.

واستطرد:” الاهتمام بالمراة كان له حيز في التقرير حيث ان مصر تقدمت 47 مرتبة في تصنيف التمكين السياسي للمراة، وبالنسيبة للتمكين الاقتصاجي، فهو لم يكن على غرار التمكين السياسي، وما زالت معدلات البطالة مرتفعه للسيادات، ومن الواضح ان خلال السنة الاخير كان هناك تناقص كبير في المعدلات.

ونوه ان التعامل مع كورونا كام هام، حيث اشار التقرير إلى الاجراءات المتخذة في التعامل معها، حيث ان مصر من الدول الاولى التي تعاملت بشكل جيد مع التدابير والاحترازات في افريقيا والعالم العربي.