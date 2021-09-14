/650091/رحاب-عبد-الغني-إعادة-إصدار-تقرير-التنمية-البشرية-يؤكد-التزام-مصر-بنهج-تنموي-يضع-الإنسان-في-قلب-التنمية

ثمنت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب، بإطلاق التقرير الثاني عشر للامم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021، بعد انقطاع دام لـ 10 سنوات، مؤكدة أن التقرير يعكس الجهود التي بذلتها الدولة المصرية التنموية الشاملة والعميقة، وعن التقرير اليوم يرصد الإنجازات الكبيرة التى حققتها مصر فى مجالات مثل الصحة والتعليم والإسكان والنهوض بالفرد على كافة المستويات.

تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021

وأكدت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن إعادة إصدار تقرير الأمم المتحدة بشأن التنمية البشرية فى مصر 2021، بعد انقطاع دام 10 سنوات جاء ليجدد ويؤكد التزام مصر بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية.

ووجهت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي الجهود التي بذلها لوضع الدولة في الصفوف الاولي في جميع المجالات وان خطوة تقديم تقرير التنمية البشرية تعتبر من أهم الخطوات فى الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة .

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ،ان تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.