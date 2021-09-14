/650093/شعبة-الدواجن-ارتفاع-اسعار-البيض-لـ-50-جنيه-غير-مبرر-من-أصحاب-المزارع
قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن سع ركرتونة البيض الأحمر وصلت الي 50 جنيه للمستهلك، حيث ان سعرها في المزرعة وصل الي 45 جنيه للكرتونة الواحدة.
ارتفاع اسعار البيض لـ 50 جنيه غير مبرر من أصحاب المزارع
وأضاف السيد، في تصريحات لـ"دوت الخليج" أن سعركرتونة البيض الأبيض في المزرعة وصل الي 42 جنيه، مما ينتج عنه وصوله الي المستهلك بسعر 47 جنيه.
وأوضح رئيس الشعبة أن وصول سعر كرتونة البيض الأحمر لذا السعر، غير مبرر من أصحاب المزارع ، مضيفا انه يجب وضع اليات للسوق المصري ، وزيادة في الانضباط اكثر من ذلك ووضع معايير محددة ، قائلا" ما دون ذلك سنظل في عشوائية تامة".
اسباب الارتفاع
وأشار أنه من الممكن ان يكون ارتفاع سعر البيض الي هذا الحد بسبب ارتفاع اسعار الأعلاف بقيمة قليلة، ولكن يجب وضع اسس محدده من خلال لجنة الغرف لضبط اليات السوق المصري، وفقا لتقرير بورصة الدواجن.
ووصل سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء الي 25 جنيه، والفراخ البلدي وصل سعرها الي 43 جنيه للمستهلك ، وبلغ حجم الاستهلاك المحلى من الدواجن البيضاء 150 ألف طن شهريًا، وفقا لرئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية
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