صور.. إصلاح أعمدة الإنارة بشوارع الإسكندرية استعدادا للشتاء

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جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، انتهى حى العجمى من صيانة كشافات الإنارة وتأمين الأعمدة بـ 8 شوارع رئيسية حرصا على سلامة المواطنين.
وواصل مركز ومدينة برج العرب غرب الإسكندرية، أعمال رفع كفاءة الإضاءة العامة وتأمينها بطرق "حسن علام، الغربانيات، نجع الصحفاق قبلى".
بينما نفذ حى المنتزه ثان أعمال صيانة شاملة لمرفق الإضاءة العامة بمناطق " حوض 10، وكوبرى الستين"، والتى شملت مد 400 متر كابل هوائى.
ومن جانبه، وجه محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بسرعة إنهاء أعمال تأمين أعمدة الإنارة العامة استعدادا لموسم الأمطار والنوات.
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