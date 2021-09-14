عاجل.. الصحة العالمية تشيد بمبادرات الرئيس السيسى: نموذج لدول العالم

جدة - نرمين السيد - أشادت الدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية فى مصر، بجهود الرئيس عبدالفتاح السيسى لإعطائه الأولوية للصحة، لافتة إلى أن جائحة كورونا أكدت على أهمية التعاون بين أجهزة الدولة وهو ما أثبتته دولة مصر، كما أثبتت أن علينا مسؤولية مشركة لمجابهة أى طارئة صحية.





وأضافت القصير، خلال جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، أن مصر من أوائل الدول التى تعاونت على المستوى الدولى وكانت سباقة فى زيارات إلى دول كثيرة من أجل بيان التعاون، مثمنة جهود مصر فى الاستجابة لمواجهة جائحة كورونا، لا سيما وأنها حققت التوازن الاستراتيجى وهو ما أدى إلى استمرار جميع الخدمات والتأمين الصحى الشامل للجميع وإرساء مبدأ عدم إغفال أحد.

وأشارت إلى أن مصر استثمرت فى الصحة وقدمت الخدمات للجميع، منوهة بأن هناك عدة مبادرات فريدة ومنها مبادرة 100 مليون صحة، وهى نموذج لكثير من الدول للاستثمار فى الصحة والعلاج والوقاية وتعزيز الصحة بما فيها صحة المرأة وتمكين الفتاة والمرأة وتوفير حياة كريمة والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضحت أن مصر كانت من أكثر الدول التى لديها فيروس سى، واليوم تم تعزيز الصحة وخلال عامين سيتم الإعلان عن انتهاء بعض الأوبئة نهائيًا بشهادة الصحة العالمية.

كما أشادت بتوفير لقاحات كورونا فى ظل الظروف التى أظهرت المنافسة غير العادلة للحصول على اللقاحات فى العالم، لافتة إلى أن المنظمة تعمل مع مصر لضمان توفير كميات كافية من اللقاحات وتوطين الصناعات الدوائية لمصر والمنطقة، وتعزيز السلوكيات الصحية للأفراد.

واختتمت بتجديد التزام المنظمة بتقديم كل الدعم لمواصلة النظام الصحى والاستثمار فى صحة الإنسان وبلوغ التغطية الشاملة للحق فى الصحة وتنمية الإنسان دون تمييز.

وأعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية يعكس جهود الدولة التنموية الشاملة والعميقة، التى تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر.

وقالت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، خلال كلمتها فى الفعالية، إن التقرير يأتى فى ظل أزمة جائحة انتشار فيروس كورونا، فرغم كل التحديات التى واجهتها كل دول العالم، إلا أن مصر كانت من أكثر الدول نشاطا فى اتخاذ تدابير احترازية لحماية المواطنين من تداعيات الجائحة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، وحماية اللاجئين لديها.

وشهد الرئيس السيسى، إطلاق منصة حقائق وأرقام، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائى، على مواقع التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، لتنشر رسائل تثقيفية بكل شفافية عن كيف تضع مصر سياسات التنمية والاستثمار فى البشر، وكيف تعمل الدولة فى كل شبر من أرض مصر لتحقيق الرخاء للمواطنين.