فيديو.. خالد زكريا يوضح أبرز توصيات تقرير التنمية البشرية مصر 2021

جدة - نرمين السيد - قال خالد زكريا أمين، المؤلف الرئيسى لتقرير التنمية البشرية فى مصر 2021، إن التقرير أصدر عدة توصيات للعمل على تحقيقها فى المستقبل لإتمام أهداف التنمية المستدامة فى مصر ووفق رؤية الأمم المتحدة فى هذا المجال.





وأضاف أمين خلال كلمته فى جلسة نقاشية بعنوان "التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار" ضمن فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، أن أبرز التوصيات التى أصدرها التقرير هى: " استكمال البنية التشريعية، وذلك بإصدار تعديل مجموعة من القوانين الداعمة لقضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة وأهمها "قانونالموازنة الموحد، قانون التخطيط العامة للدولة، قانون حرية تداول المعلومات، قانون حماية المبلغين والشهود، قانون الملكية الفكرية، قانون الإدارة المحلية، قانون الأحوال الشخصية، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص".

وأوضح المؤلف الرئيسى لتقرير التنمية البشرية فى مصر 2021، أن التقرير أشار إلى أهمية تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والإدارة اللازمة للتطبيق المتكامل للاستراتيجيات والقوانين المصدرة وأهمها "قانون التأمينات الاجتماعية، قانون التأمين الصحى، قانون تنظيم إدارة المخلفات".



وأوضح أمين أن التقرير لفت إلى ضرورة الاستفادة القصوى من عملية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة لتحقيق طفرة حقيقية فى أداء وظائف الجهاز الحكومى ومنظومة الإدارة الحكومية المتكاملة.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، إطلاق فعالية تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021.

وأعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية يعكس جهود الدولة التنموية الشاملة والعميقة، التى تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر.

وقالت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، خلال كلمتها فى الفعالية، إن التقرير يأتى فى ظل أزمة جائحة انتشار فيروس كورونا، فرغم كل التحديات التى واجهتها كل دول العالم، إلا أن مصر كانت من أكثر الدول نشاطا فى اتخاذ تدابير احترازية لحماية المواطنين من تداعيات الجائحة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، وحماية اللاجئين لديها.

وشهد الرئيس السيسى، إطلاق منصة حقائق وأرقام، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائى، على مواقع التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، لتنشر رسائل تثقيفية بكل شفافية عن كيف تضع مصر سياسات التنمية والاستثمار فى البشر، وكيف تعمل الدولة فى كل شبر من أرض مصر لتحقيق الرخاء للمواطنين.