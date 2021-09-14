صندوق الأمم المتحدة للسكان: الحكومة المصرية تفى بالتزاماتها الدستورية

جدة - نرمين السيد - أعربت فريدريكا مير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر، عن تقديرها للتعاون بين الحكومة المصرية والصندوق، لافتة إلى أن هناك تحديات معقدة، والحكومة المصرية تفى بالتزاماتها الدستورية فيما يتعلق بالصحة والتعليم وتعميم إمكانية الحصول على الخدمات بجودة عالية.





وأضافت مير، خلال جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، أن الاستثمار فى الشباب يعزز رأس المال البشرى، معلنة دعم الحكومة المصرية للاستفادة من الأصول والمهارات التى تمتلكها الفتيات.

وأوضحت أن مصر لديها خطة وطنية لتنمية الأسرة، وهى خطة متعددة القطاعات وتقع فى صلب المجهودات الوطنية التى تسعى إلى تقديم فرصة متساوية للوصول إلى تعليم ذو جودة عالية إضافة إلى الصحة الإنجابية، مشيدة بمبادرة حياة كريمة.

ودعت الحكومة المصرية إلى إدخال الفتيات إلى كل البرامج الهامة، مشيدة بجهود الحكومة فى هذا الصدد.

وأعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية يعكس جهود الدولة التنموية الشاملة والعميقة، التى تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر.

وقالت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، خلال كلمتها فى الفعالية، إن التقرير يأتى فى ظل أزمة جائحة انتشار فيروس كورونا، فرغم كل التحديات التى واجهتها كل دول العالم، إلا أن مصر كانت من أكثر الدول نشاطا فى اتخاذ تدابير احترازية لحماية المواطنين من تداعيات الجائحة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، وحماية اللاجئين لديها.

وشهد الرئيس السيسى، إطلاق منصة حقائق وأرقام، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائى، على مواقع التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، لتنشر رسائل تثقيفية بكل شفافية عن كيف تضع مصر سياسات التنمية والاستثمار فى البشر، وكيف تعمل الدولة فى كل شبر من أرض مصر لتحقيق الرخاء للمواطنين.