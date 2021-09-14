الرئيس السيسى يشهد فيديو لـ جهود الدولة فى سياسة الحوكمة

جدة - نرمين السيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى فيديو عن الحوكمة ضمن جلسة نقاشية بعنوان "التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار" ضمن فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021.





وتناول الفيديو جهود مصر فى التحول نحو موازنة البرامج والإداء من خلال اتباع سياسيات إصلاحية للجهاز الإدارى للدولة، ونظم الإدارة المالية لرفع كفاءة تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، وكذلك تحسين وميكنة المنظومة الضريبية.

وأوضح الفيديو أهمية الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ووجود حميع الوزارات والإدارات فى مكان واحد، وإحداثه تطوير ملحوظ فى البنية التحتية والمعلوماتية لدعم سياسة التحول الرقمى، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، إطلاق فعالية تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021.

وأعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية يعكس جهود الدولة التنموية الشاملة والعميقة، التى تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر.

وقالت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، خلال كلمتها فى الفعالية، إن التقرير يأتى فى ظل أزمة جائحة انتشار فيروس كورونا، فرغم كل التحديات التى واجهتها كل دول العالم، إلا أن مصر كانت من أكثر الدول نشاطا فى اتخاذ تدابير احترازية لحماية المواطنين من تداعيات الجائحة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، وحماية اللاجئين لديها.

وشهد الرئيس السيسى، إطلاق منصة حقائق وأرقام، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائى، على مواقع التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، لتنشر رسائل تثقيفية بكل شفافية عن كيف تضع مصر سياسات التنمية والاستثمار فى البشر، وكيف تعمل الدولة فى كل شبر من أرض مصر لتحقيق الرخاء للمواطنين.