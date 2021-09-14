منظمة العمل الدولية: قدرات اقتصاد مصر هائلة وتساعده على مواجهة كل التحديات

جدة - نرمين السيد - قال إيرك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بمصر، إنه رغم ما حققته مصر من إنجازات كبيرة خلال الفترة الماضية إلا أنه ما زال لديها كثر من التحديات فى مسيرة عملية التنمية المستدامة، مشيرا إلى ثقته الكبيرة فى نجاحها خلال الفترة المقبلة نظرا لوضعها سياسة ممنهجة لتحقيق أهدافها التنموية وفقا لرؤيتها فى 2030 تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.





وأضاف أوشلان خلال كلمته ضمن جلسة نقاشية بعنوان "التنمية حق للجميع.. مصر المسيرة والمسار" ضمن فعالية إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021، أن قدرات الاقتصاد المصرى هائلة مما يساعدة على مواجهة جميع التحديات على أرض صلبة.

وأشار مدير مكتب منظمة العمل الدولية بمصر إلى أن سياسة التعاون بين القطاعين العام والخاص والذى تدعمة الدولة المصرية يساعد فى الإسراع من عملية التنمية بكل مكوناتها وعلى كل المستويات، مؤكدا أن تكامل القطاعين العام والخاص يخلق العديد من فرص العمل للشباب ويساعد على خفض معدل البطالة، وتطوير الصناعات المصرية، وكذلك دعم الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، إطلاق فعالية تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر للعام الحالى 2021.

وأعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية يعكس جهود الدولة التنموية الشاملة والعميقة، التى تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر.

وقالت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، خلال كلمتها فى الفعالية، إن التقرير يأتى فى ظل أزمة جائحة انتشار فيروس كورونا، فرغم كل التحديات التى واجهتها كل دول العالم، إلا أن مصر كانت من أكثر الدول نشاطا فى اتخاذ تدابير احترازية لحماية المواطنين من تداعيات الجائحة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، وحماية اللاجئين لديها.

وشهد الرئيس السيسى، إطلاق منصة حقائق وأرقام، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائى، على مواقع التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، لتنشر رسائل تثقيفية بكل شفافية عن كيف تضع مصر سياسات التنمية والاستثمار فى البشر، وكيف تعمل الدولة فى كل شبر من أرض مصر لتحقيق الرخاء للمواطنين.