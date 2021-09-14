عاجل.. الأمم المتحدة: مصر أول دولة تضع ملامح رئيسية بتقرير التنمية البشرية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عادل عبداللطيف، المدير الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، إن مصر أول دولة تضع ملامح رئيسية فى تقرير التنمية البشرية، لافتًا إلى أن التقرير يضع خط أساس عن تقدم مصر فى السنوات العشر المقبلة.





وأضاف عبداللطيف، خلال جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، أن التقارير سيكون فيها سيناريوهات عن تأثير الزيادة السكانية على التنمية، وأيضا تأثير النزاعات الموجودة فى محيط مصر على التنمية.

وأشار المدير الإقليمى لمكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، إلى أن من الضرورى العودة إلى دورية إصدار التقارير.

وأعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية يعكس جهود الدولة التنموية الشاملة والعميقة، التى تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر.

وقالت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، خلال كلمتها فى الفعالية، إن التقرير يأتى فى ظل أزمة جائحة انتشار فيروس كورونا، فرغم كل التحديات التى واجهتها كل دول العالم، إلا أن مصر كانت من أكثر الدول نشاطا فى اتخاذ تدابير احترازية لحماية المواطنين من تداعيات الجائحة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، وحماية اللاجئين لديها.

وشهد الرئيس السيسى، إطلاق منصة حقائق وأرقام، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائى، على مواقع التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، لتنشر رسائل تثقيفية بكل شفافية عن كيف تضع مصر سياسات التنمية والاستثمار فى البشر، وكيف تعمل الدولة فى كل شبر من أرض مصر لتحقيق الرخاء للمواطنين.