هبوط اضطرارى لطائرة مصر للطيران بأثينا لإنقاذ حياة راكب

جدة - نرمين السيد - اضطرت طائرة الشركة الوطنية مصر للطيران، القادمة من نيويورك ومتجهة إلى القاهرة، اليوم الثلاثاء، للهبوط اضطراريا فى مطار أثينا لإنقاذ حياة راكب على الطائرة أصيب فجأة بوعكة صحية مما يشكل خطوره على حياته استكمال الرحلة، وتم استدعاء سيارة الإسعاف بأثينا على أرض المهبط لسرعة إنقاذه.





وأكدت مصادر مطلعه أنه أثناء عبور طائرة مصر للطيران رحلة رقم 986 القادمة من نيويورك والمتجهه إلى الأراضى المصرية عبر أجواء أثينا، ومحدد لها الوصول بمطار القاهرة فى الساعة 11 صباحا، فوجئ قائد الرحلة بسوء حالة أحد الركاب على الطائرة فتم إبلاغ برج المراقبة بمطار أثينا، وتم السماح له بالهبوط واستدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبى وهبطت الطائرة منذ قليل بمطار أثينا. ومن المقرر أن تستكمل الطائرة رحلتها إلى مطار القاهرة لتصل فى الساعة الواحدة ظهراً بعد الاطمئنان على حالة الراكب.

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