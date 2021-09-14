عاجل.. السيسى يشاهد فيديوجراف عن جهود مصر فى المحافظة على البيئة

جدة - نرمين السيد - وأوضح الفيديوجراف أن مصر عملت على ترشيد استهلاك المياه والمضى فى مشروع تبطين الترع ودراسة حلول غير تقلدية لتأمين الاحتياجات المستقبلية من المياه، وإصلاح منظومة الطاقة، وتبنى مشروع كفاءة استخدام الطاقة، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتعددة، كما أصدرت مصر سندات حكومية خضراء، وتعزيز التصدى للمخاطر البيئية.

وأعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية يعكس جهود الدولة التنموية الشاملة والعميقة، التى تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر.

وقالت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، خلال كلمتها فى الفعالية، إن التقرير يأتى فى ظل أزمة جائحة انتشار فيروس كورونا، فرغم كل التحديات التى واجهتها كل دول العالم، إلا أن مصر كانت من أكثر الدول نشاطا فى اتخاذ تدابير احترازية لحماية المواطنين من تداعيات الجائحة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، وحماية اللاجئين لديها.

وشهد الرئيس السيسى، إطلاق منصة حقائق وأرقام، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائى، على مواقع التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، لتنشر رسائل تثقيفية بكل شفافية عن كيف تضع مصر سياسات التنمية والاستثمار فى البشر، وكيف تعمل الدولة فى كل شبر من أرض مصر لتحقيق الرخاء للمواطنين.