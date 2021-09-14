مؤلف تقرير التنمية البشرية: الحماية الاجتماعية موجودة فى كل دول العالم

جدة - نرمين السيد - قال خالد زكريا أمين، المؤلف الرئيسى لتقرير التنمية البشرية فى مصر 2021، إن الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية موجود فى كل الدول حتى الدول المتقدمة، ويتوقف ذلك على مستوى النمو الاقتصادى.





وأضاف أمين، خلال جلسة نقاشية حول تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، أن مصر مستمرة فى برامج الحماية الاجتماعية، داعيا إلى إدارة جيدة من أجل الإنفاق بفاعلية على البرامج والاستهداف وارتباط نوعية البرامج بفرص عمل جيدة.

وأوضح أن زيادة السكان يحد من الخطوات النوعية للدولة، داعيًا إلى ضرورة التوجه إلى القطاعات التى توفر فرص عمل.

وأعلن السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن تقرير التنمية البشرية يعكس جهود الدولة التنموية الشاملة والعميقة، التى تمتد لجميع نواحى الحياة فى مصر.

وقالت إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة فى مصر، خلال كلمتها فى الفعالية، إن التقرير يأتى فى ظل أزمة جائحة انتشار فيروس كورونا، فرغم كل التحديات التى واجهتها كل دول العالم، إلا أن مصر كانت من أكثر الدول نشاطا فى اتخاذ تدابير احترازية لحماية المواطنين من تداعيات الجائحة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادى، وحماية اللاجئين لديها.

وشهد الرئيس السيسى، إطلاق منصة حقائق وأرقام، بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائى، على مواقع التواصل باللغتين العربية والإنجليزية، لتنشر رسائل تثقيفية بكل شفافية عن كيف تضع مصر سياسات التنمية والاستثمار فى البشر، وكيف تعمل الدولة فى كل شبر من أرض مصر لتحقيق الرخاء للمواطنين.