نواب البرلمان: تقرير التنمية البشرية فى مصر2021 يعكس جهود الدولة فى بناء الإنسان..وأوضح التحديات التنموية التي واجهت البلاد خلال الفترة الماضية

/650109/نواب-البرلمان-تقرير-التنمية-البشرية-فى-مصر2021-يعكس-جهود-الدولة-فى-بناء-الإنسانوأوضح-التحديات-التنموية-التي-واجهت-البلاد-خلال-الفترة-الماضية

أشاد نواب البرلمان باطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر عام 2021، بعد اقطاع دام لمدة 10 سنوات، مؤكدين أن التقرير يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة، تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر، كما يتناول بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والانجازات خلال السنوات الماضية الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.

دوت الخليج يرصد تعليق البرلمان على اطلاق تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر

غادة الضبع: تقرير التنمية البشرية فى مصر2021 يعكس جهود الدولة فى بناء الإنسان

أشادت النائبة غادة الضبع، عضو مجلس النواب، بإطلاق التقرير 12 للأمم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021، مؤكدة ان تقرير التنمية البشرية يعكس ما تقوم به الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسي، من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأشارت النائبة غادة الضبع ،عضو مجلس النواب،فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، بالمبادرات الرئاسية التي من شأنها تعزيز التنمية البشرية فى مصر، فى ظل اتجاه الدولة نحو بناء الإنسان ،منها مبادرة حياة كريمة التي تهدف لتحسين معيشة المواطنين، من خلال إحداث نقلة نوعية فى الخدمات والمرافق المقدمة، على كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والتعليمية، إضافة إلى مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي وتقديم خدمة صحية تليق بالمواطنين.

وتابعت النائبة غادة الضبع، عضو مجلس النواب، ان القيادة السياسية و الدولة المصرية هدفها الأول الارتقاء بالإنسان المصرى فى كافه الجوانب،بناء على توجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي والاتجاء نحو بناء البشر بالتزامن مع بناء الحجر، فضلا عن دعوة مؤسسسات الدولة للعمل على كافة محاور التنمية.

مي رشدى:تقرير التنمية البشرية وضح بحسم التحديات التنموية التي واجهت البلاد خلال الفترة الماضية

أشادت النائبة مي رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب،باطلاق تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021، بحضور الرئيس السيسي،بعد انقطاع استمر لمدة 10 سنواب، مؤكدة أن التقرير لأظهر بحسم التحديات التنموية التي واجهت البلاد خلال الفترة الماضية، موضحةأن برنامج الإصلاحى الاقتصادي حقق استقرارا كليا فى المجتمع المصري.

وأشارت النائبة مي رشدي، عضومجلس النواب، إلى نجاح الدولة المصرية فى مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا،لافتة إلى أنها من الدول التي حافظت على السير فى وتيرة إيجابية للتنمية الاقتصادية، مضيفة أن التقرير يشهد نجاح الدولة المصرية في انجازات واضحة في التعليم والصحة والسكن الكريم وإضافة إلى توسيع نطاق برامج التحويلات النقدية المشروطة وتوفر الحماية الاجتماعية 3.8 مليون اسرة فقيرة في 2021.

وأضافت النائبة مي رشدي، عضو مجلس النواب، أن مصر أكدت التزامها بتكريم دور المرأة كشريك فعال في تحقيق التنمية البشرية المستدامة، إضافة إلى الاهتمام به تشريعيا من خلال اصدار التشريعات التي تساعد فى حماية المرأة من المخاطر سواء الختان أو تغليظ العقوبة على التحرش، مؤكدة ان مصر أبدت اهتماما كبيرا فى بناء الإنسان على كافة المحاور الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية إضافة إلى الصحية.

رحاب عبد الغني: إعادة إصدار تقرير التنمية البشرية يؤكد التزام مصر بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية

ثمنت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب، بإطلاق التقرير الثاني عشر للامم المتحدة للتنمية البشرية فى مصر 2021، بعد انقطاع دام لـ 10 سنوات، مؤكدة أن التقرير يعكس الجهود التي بذلتها الدولة المصرية التنموية الشاملة والعميقة، وعن التقرير اليوم يرصد الإنجازات الكبيرة التى حققتها مصر فى مجالات مثل الصحة والتعليم والإسكان والنهوض بالفرد على كافة المستويات.

وأكدت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن إعادة إصدار تقرير الأمم المتحدة بشأن التنمية البشرية فى مصر 2021، بعد انقطاع دام 10 سنوات جاء ليجدد ويؤكد التزام مصر بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية.

ووجهت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، علي الجهود التي بذلها لوضع الدولة في الصفوف الاولي في جميع المجالات وان خطوة تقديم تقرير التنمية البشرية تعتبر من أهم الخطوات فى الاتجاه نحو الجمهورية الجديدة .