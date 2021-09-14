/650101/ممثلة-الأمم-المتحدة-مصر-من-الدول-السباقة-في-مجابهة-كورونا-والاستثمار-في-الصحة-كان-لخدمة-الجميع

أكدت نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى مصر، على أن الرئيس السيسي كان يهدف لإعطاء الأولوية للصحة، حيث أن جائحة كورونا لفتت النظر إلى أهمية التعاون بين أجهزة الدولة ومصر أثبتت ذلك.

مصر من الدول السباقة في مجابهة كورونا

قالت نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية لدى مصر، إلى ان أزمة كورونا شهدت تكاتف من الجميع في الدولة المصرية، أموضحة ان جمهورية مصر العربية اثبتت ان الجميع عليه مسئولية مشتركة،لمجابهة اي ازمة صحية، حيث ان مصر من اوائل الدول السباقة التي جابهة فيروس كورونا.

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موأضافت القصير خلال الجسلة النقاشية، والتي كانت بعنوان "التنمية حق للجميهع .. مصر المسيرة والمسار"، وذلك بحضور الرئيس السيسي، أن مصر حققت التواصل الاستراتيجي والاستغلال الأمثل للموارد مضيفة:" انه تم استمرار جميع الخدمات بلا استثناء بما فيه التقدم والتنمية".

مصر حققت التواصل الاستراتيجي والاستغلال الأمثل للموارد

وتطرقت القصير إلى الحديث عن المبادرات الصحية التي كان لها دور كبير في حدوث طفرة ومنها مبادرة 100 مليون صحة، والكشف المبكر عن الأمراض حيث تم الاستثمار في الصحة من خلال هذه المبادرات .

هذا وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيحضر فاعلية اطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر للعام الجاري 2021، مؤكدًا أن التقرير يعكس ما تقوم به الدولة من جهود تنموية شاملة وعميقة تمتد لجميع نواحي الحياة في مصر.

وأضاف راضي، أن التقرير يتناول أيضًا بالشرح البيانات الدقيقة والمفصلة لتلك الجهود والإنجازات خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يدعم قدرات الرصد والتحليل ودقة المؤشرات، التي تصدر عن المؤسسات المتخصصة العالمية فيما يتعلق بعملية التنمية في مصر.