/650111/مؤسس-أمهات-مصر-التغذية-المدرسية-في-عهد-السيسي-شهدت-إهتمام-غير-مسبوق

قالت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، إن ملف التغذية المدرسية للطلاب بداية من مرحلة رياض الأطفال وحتي مرحلة الثانوية العامة لم يحظي بإهتمام رئاسي من قبل مثلما يحظي الآن بإهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

دوت الخليج

مؤسس أمهات مصر: التغذية المدرسية تشهد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي إهتمام غير مسبوق

وأكدت عبير أحمد، مؤسس أمهات مصر، أن التغذية المدرسية تشهد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي إهتمام غير مسبوق، وتوحيهات لمجلس الوزراء والوزارات المعنية بوضع الملف في أولي أولوياتهم، والتركيز علي وجود جميع العناصر الغذائية المتكاملة بالوجبة المدرسية، وكل ذلك يصب في مصلحة أبنائنا الطلاب، مقدمة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي.

مؤسس أمهات مصر تناشد أولياء الأمور بضرورة توعيه الأبناء بالوجبة الغذائية

وناشدت عبير أحمد، مؤسس أمهات مصر، الأمهات من أولياء الأمور بضرورة توعية أبنائهن بأهمية الوجبة الغذائية المدرسية التي تحافظ علي صحتهم، وكذلك التوعية بأهمية إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وعدم إستخدام مستلزمات وأدوات الغير منعا لنقل العدوي.

وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، أمس؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير منظومة التغذية المدرسية، وذلك بحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء وليد أبو المجد، رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء تيمور موسي، رئيس مجلس إدارة شركة “سايلو فودز”، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.